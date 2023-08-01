Зараз по всіх напрямках Сили оборони поступово, але здійснюють просування вперед, заявила Ганна Маляр.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що зазвичай інформацію про кілометри просування військ оновлюють раз на тиждень, тому що ситуація на фронті дуже динамічна і повідомляється, коли українські захисники вже закріпилися на звільнених ділянках.

"Ми намагаємося оновлювати інформацію за тиждень. Зазвичай, день в день це ситуація нестабільна, тому що війська не закріплюються і на наступний день може бути геть інша ситуація. І для того, щоб бути максимально коректним, ми набираємо декілька днів – це тиждень буде, тоді ситуація вже більш-менш зрозуміла і ми бачимо вже стабільні зони", - зазначила Маляр в ефірі телемарафону.

Заступник міністра оборони розповіла, що Сили оборони поступово, але просуваються по всіх напрямках. "Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено 2 квадратних кілометри, разом це вже 37 кв. кілометри. Якщо південь, то більше 12 (кв. кілометри-УНІАН) було звільнено минулого тижня, і разом більше ніж 204 квадратних кілометри. Зараз по всіх напрямках і на півдні, і на сході поступово, але ми здійснюємо просування вперед. І в тому числі, це до речі, не тільки Бахмутський напрямок. Але ще раз кажу, потрібно закріпитися, а потім ми зможемо про все це сказати", - підкреслила Маляр.

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Також вона зазначила, що перед Силам оборони стоїть завдання не тільки просуватись вперед та звільнювати наші території, але й знищувати оборонні і наступальні сили окупантів.

"Тому що ворог намагається перехопити ініціативу, бо зараз фактично ініціатива у нас і ми наступаємо. Але це ж хитка ситуація і постійно, щодня, потрібно відстоювати цей статус сторони, у якої зараз стратегічна ініціатива. Тому, наші сили знищують їх потенціал щодня, щоб вони не могли перехопити цю ініціативу і для того, щоб вони якомога менше чинили опір. Тому що той опір, який здійснюється (ворогом- УНІАН) зараз нашим наступальним діям і на сході, і на півдні - він безпрецедентно високий. І те, що знищуються станції радіо-електронної боротьби, знищуються склади зброї, знищуються ракетні установки ворога – це те, що мало воювати проти нас, мало рухатися сюди, але завдяки нашим збройним силам вже цього не відбудеться", - акцентувала Маляр.

Вона додала, що так саме Сили оборони нещадно знищують особовий склад загарбників. "Ворог несе великі втрати на всіх напрямках, де вони намагаються наступати. Але ми їх там не просто зупиняємо, ми їх там вбиваємо. І вони несуть великі втрати в кількості своїх бійців", - підкреслила Маляр.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 30 липня перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що за тиждень Сили Оборони знищили близько 3 тисячі 740 російських окупантів та 494 одиниці озброєння та військової техніки.

Сьогодні Маляр повідомляла, що війська РФ безуспішно намагаються зупинити наступ на Бахмутському напрямку. Разом з тим, на Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках окупанти намагаються відтягнути українські сили від східного напрямку наступу.

Маляр зазначила, що на східних напрямках російські загарбники значно збільшили обстріли, однак українські військові у виснажливих боях відбивають всі штурми.

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