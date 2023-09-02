Генерал заявив, що раніше російські війська на півдні "просто стояли і чекали на українську армію", відстрілюючи техніку снарядами і дронами, але тепер цей бар'єр подолано.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Росія витратила 60% свого часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% – на будівництво другої і третьої ліній. Кремль не очікував, що ЗСУ прорвуть першу лінію.

"Зараз ми знаходимося між першою і другою лініями оборони, завершуємо знищення підрозділів противника, що забезпечують прикриття відходу російських військ за другу лінію оборони", – розповів генерал в інтерв'ю Observer.

За його словами, російські війська "просто стояли і чекали на українську армію", відстрілюючи техніку снарядами і дронами, але тепер цей бар'єр подолано, і окупанти змушені вдаватися до маневрів, а українці повернули після розмінування на поле бою свої танки та іншу бронетехніку.

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"Противник підтягує резерви не тільки з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі кращі солдати. Це дасть нам стимул атакувати більше і швидше. У нас все попереду. Коли ми почали контрнаступ, ми витратили більше часу, ніж очікували, на розмінування територій", – додав Тарнавський.

За словами командувача оперативно-стратегічної групи військ "Таврія", на жаль, евакуація поранених була ускладнена. І це теж ускладнювало просування українських військ.

"На мою думку, росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Готувалися більше року. Як тільки там з'являлася якась техніка, вони відразу ж починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі", – додав він.

Тарнавський пояснив, що між першою і другою лінією захисту дуже велика різниця – друга лінія побудована не так добре, тому ЗСУ можуть використовувати техніку.

"Чим ближче до перемоги, тим складніше. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тож тепер нам належить сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця. Як би нам усім не було важко", – сказав він.

Війна в Україні: важливі новини з передової

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 2 вересня повідомив, що росіяни наступають відразу на декількох напрямках, однак безуспішно. ЗСУ стримують спроби ворога просунутися вперед на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках.

Тим часом на Таврійському напрямку триває активна робота зі знищення техніки та особового складу окупаційних військ. За минулу добу там ліквідували майже 77 російських загарбників. Ще 208 окупантів були поранені, а 4 – потрапили в полон.

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