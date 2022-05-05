Радник глави ОП нагадав, що Україні потрібно багато зброї.

Збройним силам України для контрнаступу потрібна величезна кількість зброї.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише "Сьогодні".

"Потрібно кілька бригад переозброєних, навчених, узгоджених. Щодо поставок це можливо не раніше середини червня", - сказав він.

Арестович уточнив, що поки не сказав би, що це можливо і додав, що контрнаступу може й не бути. За його словами, зброя, здатна зупиняти ворога, буде в Україні в кінці травня - початку червня.

"А щоб наступати - це не раніше другої половини червня при найбільш сприятливих умовах", - говорить він.

Раніше сьогодні головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Нагадаємо, напередодні українські військові відбили у військ РФ ряд населених пунктів на Харківщині. Йдеться про Верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідську та Прилісну.

Водночас у Міноборони повідомили про підвищення інтенсивності росіянами ведення наступу на сході України одночасно на всіх напрямках, найбільша їх активність - на Слобожанському та Донецькому.