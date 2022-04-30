Окупанти здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

На Харківщині українські військові відновили контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по місту Харкову. Водночас на Ізюмському напрямку окупанти здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

"Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, у безпосередній близькості до державного кордону України", – йдеться у повідомленні.

Так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Також противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних сил України із застосуванням безпілотників у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

"Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію Російської Федерації. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя", – додали у Генштабі.

Раніше у Міноборони повідомили про підвищення інтенсивності росіянами ведення наступу на сході України одночасно на всіх напрямках, найбільша їх активність – на Слобожанському та Донецькому.

Водночас українські військові не виключають можливість повної мобілізації на території Росії, якщо ворогові не вдасться домогтися своїх планів у найближчій перспективі.

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