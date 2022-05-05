Для цього потрібно накопичення величезної кількості західного озброєння.

Контрнаступ Збройних сил України можливий не раніше середини червня, тільки після накопичення величезної кількості озброєння від західних партнерів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.

"Цього озброєння повинно вистачити, принаймні, на декілька бригад, повністю переозброєних, навчених, узгоджених та злагоджених. Після того вже можна починати наступати", – зазначив Арестович.

Радник керівника Офісу президента пояснив, що перші поставки зброї, які призначені для захисту, очікуються від західних партнерів наприкінці травня.

"Перша зброя, якою можна зупиняти ворога, прийде до України наприкінці травня або на початку червня. Тому контрнаступ можливий не раніше середини червня. Скоріше за все, це буде друга половина червня", – зауважив Арестович.

Нагадаємо, напередодні українські військові відбили у військ РФ низку населених пунктів на Харківщині. Мовиться про Верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідське та Прилісне.

Водночас, у Міноборони повідомляють про підвищення інтенсивності росіянами ведення наступу на сході України одночасно на всіх напрямках, найбільша їх активність – на Слобожанському та Донецькому.

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