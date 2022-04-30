При цьому відмічено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій.

Російські війська підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на всіх напрямках, найбільша їх активність – на Слобожанському та Донецькому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав спікер МО України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Він підкреслив, що основна мета ворога наразі залишається незмінною – це оточення угруповання сил оборони України, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, і забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим.

При цьому відмічено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій. Зокрема у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні звільняються ліжко-місця та облаштовано додатковий польовий госпіталь. А в російському місті Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталя розгорнуто додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.

Водночас у Міноборони України не виключають можливість повної мобілізації на території Росії.

"Чи буде Росія оголошувати повну мобілізацію, – безумовно, це буде залежати від тих бойових дій, які тривають у Східній операційній зоні. Якщо ворогові не вдасться домогтися своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо", – зазначив Мотузяник.

Як пише британське видання The Guardian, вирішальний період війни в Україні настане у травні. Журналісти наголошують, що наразі ЗСУ не здатні на контратаки і повернення своїх захоплених територій. Проте ситуація повинна змінитися як тільки в країну прибуде остання хвиля західної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: