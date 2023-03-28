Маріупольська влада називає його "вбивцею маріупольців номер один".

Українська команда "Кібер Спротив" та міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm опублікували листування та дані російського воєнного злочинця, командира військової частини 75387 960-го штурмового авіаційного полку РФ, полковника Сергія Атрощенко. Його авіаполк якого дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський краю РФ, берег Азовського моря).

Як стверджує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, саме він віддавав накази та контролював знищення Маріуполя, до якого днями навідався російський диктатор Володимир Путін.

"Вбивцю маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні. З перших тижнів нами встановлено, що літаки, що бомбардували Маріуполь злітали з аеродрому Приморсько-Ахтарськ", – пише Андрющенко.

В InformNapalm з’ясували, що 41-річний командир полку Сергій Атрощенко народився в Овручі (Житомирська область), потім живу у російському Липецьку, Воронежі, служив і був прописаний в тимчасово окупованому Криму. Вони встановили його телефон і поштові адреси – +79186505185, serega.368@mail.ru, gn-grisha131@mail.ru.

За інформацією розслідувачів, наразі Атрощенко живе на зйомній квартиру на вулиці Мира, 151 (квартира 2) в Приморсько-Ахтарську. Адресу встановили завдяки документам про вакцинацію від COVID-19.

"До слова, це елітний будинок розташований в 350 метрах від набережної. ... До місця служби, аеродрому дислокації 960-го штурмового авіаційного полку також доволі недалеко, близько 5 км", – зазначають в InformNapalm.

Крім адреси, вдалося встановити і рівень заробітку російського вбивці. Завдяки отриманню доступу до особистого кабінету Атрощенко на офіційному порталі Міністерства обороны РФ, стало відомо, що з лютого 2022 по січень 2023 року Атрошенко отримував щомісяця від 180 до 370 тисяч рублів. Оклад за березень 2022 року, коли ударів було завдано по драмтеатру, пологовому, дитячій лікарні на іншим цивільним об’єктам в Маріуполі, злочинець отримав майже 211 тисяч рублів.

Завдяки отриманню доступу до поштових скриньок командира, розслідувачам також вдалося дістатися внутрішньої інформації полку, яку наразі не оприлюднюють. Це різні деталізовані списки пілотів, відомості, службові характеристики офіцерів, довідки, теоретичні та практичні розрахунки, – матеріали, які можуть бути цікаві для розвідки.

Хакери також отримали доступ до пошти 40-річної Лілії Атрощенко, дружини командира, та особисто поспілкуватися з нею від імені нібито офіцера 960-полку, очолюваного її чоловіком. На прохання "офіцера" вона організувала "патріотичну акцію", зробивши фотосесію для дружин офіцерів полку на аеродромі в парадних кітелях з медалями їх чоловіків.

"Лілія постаралась на славу, все, як має бути, великі плани жінок, що позують в кітелях своїх чоловіків-пілотів. … Крім цього Лілія постаралась зняти й декілька загальних планів аеродрому та літаків, з яких ми також побачили, що в 960-му штурмовому авіаційному полку РФ поширена практика нанесення рашистської символіки з літерою "Z" прямо поверх червоної зірки", – розповідають розслідувачі.

За інформацією InformNapalm наразі матеріали щодо Атрощенко та його підлеглих передані для оформлення ордера від Міжнародного кримінального суду.

Знищення Маріуполя - ключові факти

Маріуполь на Донеччині на початку повномасштабного вторгнення був однією з важливих цілей для російських окупантів. Вони завдавали по місту нищівних ударів, скидали бомби на будівлі, в яких намагалися врятуватись від війни мирні містяни – пологовий будинок, драматичний театр та інші.

Героїчна оборона міста, зокрема, металургійного комбінату "Азовсталь" тривала більш як 80 днів. В середині травня українські захисники міста вийшли з території заводу .

Як повідомляв мер міста Вадим Бойченко, у Маріуполі пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури міста. Знищено 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 заклади культури і спорту, 39 шкіл. За оцінками, з початку повномасштабного вторгнення РФ і до грудня 2022 року в Маріуполі було вбито 22 тисячі мирних мешканців.

Наразі російські окупанти продовжують знищувати зруйноване ними ж місто, зносять цілі житлові квартали.

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