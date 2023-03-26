За його словами, важливо було "відчути настрої людей".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що поїхав у знищений його військами Маріуполь, щоб "проконтролювати процес його відновлення".

Цинічну заяву Путін зробив під час інтерв'ю своєму пропагандисту Павлу Зарубіну, фрагмент якого з'явився у мережі.

"Час вже був поїхати подивитися на прикладі Маріуполя, як йдуть відновлювальні роботи, що треба зробити додатково, що є пріоритетом. Знаєте, одна річ, коли є щось на папері чи на екрані, а інша річ, коли я поглянув, як будується клініка - великий об'єкт такий, серйозний, сучасний, як будуються житлові квартали. Знаєте, це такий сучасний квартал, як у Москві чи Пітері", - заявив Путін.

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Крім того, диктатор заявив, що йому було цікаво поглянути на "суспільні осередки", зокрема маріупольський парк зі стелою героям Другої світової війни, бо це "історичний символ".

"Це суто робоча поїздка, вона давно назріла. Ну, і з людьми було важливо... Це, відверто кажучи, був несподіваний контакт. Я думав, що це робітники стоять, там чоловіки були у робочому одязі. Я хотів поговорити з ними, як робота триває. Виявилося, що це місцеві жителі... Як ви бачили, додому запросили, поглянув як живуть. Важливо було відчути настрої людей. Можливо, це найголовніше", - заявив Путін.

Пропагандист також запитав, чому Путін нібито особисто їхав за кермом у Маріуполі. Той зауважив, що нічого не порушував, єдине не пристебнувся ремнем безпеки, але "у цьому випадку це на краще, адже важливо мати змогу швидко вийти з машини".

Візит Путіна у Маріуполь: що відомо

19 березня Володимир Путін нібито прибув до тимчасово окупованого Маріуполя. Російські пропагандисти оприлюднили ролик, на якому Путін нібито оглядає один з житлових комплексів, спілкується з місцевими жителями, а також "йде в гості".

В ОП заявили, що "злочинця завжди тягне на місце злочину", коментуючи новини про Путіна в Маріуполі. В ГУР не виключають, що до Маріуполя приїжджав двійник Путіна.

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