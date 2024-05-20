За його словами, помноження "Циклона" на нуль, що є дуже вірогідним, – символічний і важливий елемент.

Начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що дуже вірогідне помноження на нуль російського корабля-ракетоносія "Циклон" – символічний і важливий елемент.

"Це якраз ті кораблі, якими Шойгу лякав останній раз, що вони поповнять Чорноморський флот ще трьома одиницями. Загалом їх було заплановано пʼять для ЧФ РФ. Будують їх у Зеленодольську, це Казань. Першим з них було знищено "Аскольда", хоча він був не першим випущеним. Першим випущеним був "Циклон", і він фактично єдиний з пʼяти кораблів, який став в стрій, не пройшовши випробувань. Це таке мертвонароджене дитя, що символізує увесь стан справ у кораблебудівній галузі РФ. Ще два корабля (типу "Каракурт") виводили вони з акваторії Чорноморського регіону на добудову. І п’ятий – ще на стапелях", – уточнив Плетенчук в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, як ракетоносій він жодного разу не був застосований.

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"Але це (знищення "Циклона") є дуже символічним, тому що він фактично був останнім ракетоносієм поза межами пункту базування Новоросійськ, тобто це був єдиний ракетоносій в Криму. Тепер його нема. Якщо підтвердиться його знищення – це означатиме черговий етап. Бо відстань з Новоросійська набагато більша і часу на реагування у нас, відповідно, так само набагато більше, ніж на ці "стрельби" з Криму. Тому це важливий елемент", – підкреслив він.

Окрім того, знищення "Циклону" відкриває шлях для подальшого ураження військових об’єктів окупантів в Криму, зауважив Плетенчук.

"Циклон" не просто так знаходився у Севастопольській бухті. Він там забезпечував прикриття ППО. Але, як бачимо, щось там пішло не так з прикриттям ППО. Тому, відповідно, знищення відповідних одиниць завжди відкривають шлях до подальших дій…", – пояснив він.

За його словами, наразі операційна зона ЧФ РФ обмежена "розмірами гавані у Новоросійську". Плетенчук також зазначив, що через санкції росіяни мають проблеми з будівництвох нових кораблів.

"У цьому кораблі, окрім корпусу, російського більше нема нічого. І зварений він іноземним зварювальним апаратом, а не російським. І щодо металу теж питання – він там російський взагалі чи ні. Все решта – обладнання, двигуни – це все зазвичай іноземного виробництва. До цієї серії вони повернулись через те, що в 2014 році ми припинили постачання їм двигунів для фрегатів. Ця серія менша за розміром, і мали ставити на них двигуни російського заводу "Звєзда". Але там щось пішло не так, переключилися на іноземні. Тут є й питання санкцій… Темпи виробництва знижують", – прокоментував Плетенчук.

Знищення корабля "Циклон"

В ніч проти 19 травня у Криму лунали потужні вибухи. У мережі писали про ураження корабля в тимчасово окупованому Севастополі.

Дмитро Плетенчук повідомив, що існує вірогідність того, що російські окупанти втратили свій останній носій крилатих ракет в Криму. Йдеться про кораблель "Циклон".

Заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко , коментуючи ураження "Циклону", сказав, що у Севастополі могли знищити останній в Криму російський носій ракет "Калібр", але ще 3 підводні лодки та 5 надводних ракетоносіїв окупанти тримають у Новоросійську.

Нагадаємо, що в березні цього року Плетенчук повідомив, що вже знищено третину ЧФ РФ, досить багато ворожих суден пошкоджено. Проте він зауважив, що все одно у морі залишається досить серйозна присутність російських кораблів.

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