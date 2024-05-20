За словами Андрія Риженка, 3 підводні лодки та 5 надводних ракетоносіїв окупанти тримають у Новоросійську.

У Севастополі могли знищити останній в Криму російський носій ракет "Калібр", але ще 3 підводні лодки та 5 надводних ракетоносіїв окупанти тримають у Новоросійську. Про це розповів заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко в ефірі Київ24.

"Удар позавчора був нанесений по місцям базування надводних кораблів у севастопольській бухті. Конкретно у бухті Курина. Курина бухта знаходиться у північній частині Севастополя і там базуються невеликі кораблі розміром як корвет. І традиційно там був ракетний корабель російський - це корвет класу "Каракурт", - повідомив Риженко.

За його інофрмацією, він новий і був побудований у Керчі.

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"І це єдиний корабель, який залишився в Севастополі з ракетами "Калібр". Ще є в Чорному морі 8 носіїв ракет "Калібр" - три підводні човни і 5 надводних кораблів. Вони знаходяться зараз у Новоросійську", - прокоментував Риженко.

Він також сказав, що в Куриній бухті раніше базувались і кораблі ВМС України.

Знищення ЧФ РФ - останні новини

Є вірогідність, що Росія втратила свій останній носій крилатих ракет в Криму. Про це повідомив начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук. Перед цим у мережі писали про ураження корабля в Севастополі.

19 травня у Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували про те, що вразили російський морський тральщик "Ковровец". Деталі не розкривали.

У березні цього року Плетенчук (на той момент речник Військово-морських сил Збройних сил України) повідомив, що вже знищено третину ЧФ РФ і досить багато суден пошкоджено. Проте зауважив, що все одно у морі залишається досить серйозна присутність російських кораблів.

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