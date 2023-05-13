Місто огорнуло задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону.

Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила показали, у яких пекельних умовах боронять Бахмут Донецької області.

Як повідомили у Facebook бригади, росіяни перетворили Бахмут у велику руїну.

"Так виглядає Бахмут в ці секунди. Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону", - зазначили у бригади.

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Попри тиск і постійні обстріли воїни мотопіхотного батальйону прямо зараз героїчно нищать противника, показали ексклюзивні кадри палаючого міста.

"Після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів. Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом", - розповів командир підрозділу "Принц".

Бахмут: що відбувається у місті зараз

Місто-фортецю Бахмут росіяни штурмують вже майже рік. Кожен метр захопленої землі дається ворогу величезними втратами. За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, українські воїни на Бахмутському напрямку просунулися на відстань до 2 км. Це прогрес за вчорашній і сьогоднішній день.

Факт просування української армії на цьому напрямку фіксують також сторонні спостерігачі – британська розвідка і американський Інститут вивчення війни.

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