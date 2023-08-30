Завдати удару пропонували і по Роботиному.

Після того, як Київ офіційно визнав звільнення Роботиного на Запоріжжі, російські чиновники та пропагандисти посилили потік погроз застосуванням ядерної зброї проти України. На звернуло увагу видання Newsweek.

Зокрема, депутат російської Держдуми та колишній військовий командир Андрій Гурульов на державному телебаченні заявив, що цей район є "ідеальним місцем для застосування тактичної ядерної зброї".

Пропагандист Володимир Соловйов під час ефіру на телеканалі "Росія-1" заявив, що Росія повинна завдати удару, оскільки на це не очікують.

Відео дня

"Як тільки вони офіційно поставлять [F-16], ми завдаємо удару тактичною ядерною зброєю. Вони переконані, що ми цього не зробимо. Ось чому це потрібно зробити", – каже він.

Крім того, заступник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Шевцов нагадав, що Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі, назвавши це відповіддю на "агресивну поведінку своїх західних сусідів".

Ядерні загрози також посилилися з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Звільнення Роботиного - це треба знати

28 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення Роботиного Запорізької області і зазначила, що "далі наші війська рухаються південно-східніше" цього населеного пункту. Тепер українські захисники наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів.

У 47-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ, що брала участь в прориві в село Роботине, розповіли, наскільки сильною була ешелонована оборона ворога на цьому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: