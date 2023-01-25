У Лисичанськ приїхав заступник прем'єр-міністра Республіки Татарстан.

У так званій "ЛНР" колаборанти викликають все менше довіри у російської влади. Кремль перестає на них покладатися і звозить в псевдореспубліку чиновників з Росії.

Такою інформацією поділилися в прес-центрі Луганської обласної військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "На захоплених росією територіях Луганщини все менше довіряють місцевим колаборантам. Ще влітку показовим прикладом став Сєвєродонецьк, де окупаційна влада не знайшла "гідних" претендентів, які спроміглися би керувати містом".

У Луганській ОВА також розповіли, що до Лисичанська прибув заступник прем'єр-міністра Республіки Татарстан. Він отримав посаду заступника окупаційної адміністрації в місті і може перетягнути владу на себе.

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"Більш того, "вибори" до так званого "парламенту лнр", які спробують провести у вересні, не передбачають одномандатної системи. Тобто, "кандидати" з округів не матимуть шансів вирішувати проблеми регіону на центральному рівні", — додали в Луганській ОВА.

Окремо в повідомленні згадується, що в так званій "ЛНР" мобілізували на фронт багато викладачів вузів. У 17 з них є вчені ступені кандидатів і докторів наук. А спортивну арену в Луганську перетворили на госпіталь для окупантів, і вона забита пораненими.

Ситуація на Луганщині: остання інформація

Як повідомив кореспондент Пентагону Джек Детч з посиланням на високопоставленого військового чиновника США, ВСУ домоглися "деяких додаткових успіхів" під час контрнаступу під Кремінною.

У Луганській ОВА найбільшою проблемою при просуванні в цьому секторі назвали масове мінування територій, яке встигли організувати рашисти.

За даними Генштабу ЗСУ, з Луганська почали евакуацію сімей військовослужбовців. При цьому професійні військові на Луганщині воліють відсиджуватися в тилах і відправляти замість себе на лінію зіткнення мобілізованих.

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