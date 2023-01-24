Замість себе військові відправляють мобілізованих росіян.

На Донбасі рашистам стає "тривожно". Вони вже почали евакуацію військових з тимчасово захопленого Луганська. Окрім цього, Генштаб ЗСУ повідомляє, що в окремих населених пунктах стає все менше російських військових.

"За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил РФ", - йдеться у новому зведенні.

Також Генштаб повідомляє, що протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області, відзначається зменшення кількості особового складу противника. Окрім цього, професійні військові РФ бояться виходити з тилу. Вони намагаються уникнути перебування біля ліній, де точаться бої. Замість себе військові відправляють мобілізованих росіян.

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Ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, вчора українські військові відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів на Донбасі. Рашисти не змогли виконати завдання Кремля, який хотів, щоб вони захопили всю Луганську область. Тому в ГУР прогнозують, що РФ спробує провести активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях у лютому-березні.

Крім цього, високопоставлений військовий чиновник з Пентагону розповів, що в США бачать успіхи українських воїнів під Кремінною. За його даними, контранаступи ЗСУ поблизу міста принесли "деякі додаткові успіхи".

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