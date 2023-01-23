Високопоставлений військовий чиновник заявив, що контрнаступи приносять результати.

США бачать успіхи українських військових у районі окупованої Кремінної Луганської області.

Як повідомив кореспондент Пентагону Джек Детч, про це йому повідомив високопоставлений військовий чиновник США. За його даними, контранаступи ЗСУ поблизу міста принесли "деякі додаткові успіхи".

"США бачать, що українські контрнаступи поблизу окупованої Росією Кремінної принесли "деякі додаткові успіхи", – написав Детч.

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Бої за Кремінну: головні новини

Кремінна була окупована Росією у квітні 2022 року. Наприкінці літа українські воїни пішли в контрнаступ. У Луганській області нашим воїнам вдалося звільнити 12 населених пунктів.

14 січня Сергій Гайдай повідомив, що захисники України потроху просуваються вперед у напрямку Кремінної. 16 числа британське Міноборони, посилаючись на дані розвідки, поділилося, що українські військові поступово наближаються до Кремінної.

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