Зрадники проходили по базах, як колаборанти.

Поліція Луганської області затримала 5 осіб, причетних до колабораційної діяльності з російськими окупантами.

Як йдеться в повідомленні МВС, загін Головного управління Нацполіції в Луганській області виявив п’ятьох громадян, які у правоохоронних базах даних значаться, як особи, причетні до колабораційної діяльності.

Затримання колаборантів в Україні

В Україні постійно затримують зрадників нашої держави і російських агентів. Так, була затримана група зрадників, які координували ракетні удари РФ по Дніпру.

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А СБУ повідомила про затримання "послідовниці" херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду.

Загалом з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Служба безпеки України розпочала більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

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