Загарбники також вивозять молодь на "перевиховання".

Російське керівництво виділило агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне Луганської області під повний контроль свого суб’єкта — Республіки Татарстан.

Як повідомляє Центр національного спротиву у регіон з незаконним візитом приїздила делегація з Татарстану на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним. Особливу увагу вони приділили Лисичанську.

Вони заявили про створення показових проектів, які мають демонструвати "відновлення інфраструктури" та будівництво. При цьому робітникам, які прибувають з цього регіону, місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке вони визнали "безгосподарним".

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Крім того, Татарстан курує програму перевиховання місцевої молоді. За даними ЦНС, у жовтні близько двохсот дітей загарбники вивезли до казанського табору "Заречье".

Разом з заходами спрямованими на зміну їх національної самоідентифікації, там проводилися фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор). Не виключається, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою.

Як зазначаться, Татарстан профінансує відкриття центрів тестування за програмою "готов к труду и обороне (ГТО)". Це сучасна російська форма спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як Юнармия чи молодіжний актив путінської партії "Єдіная Росія".

Війна в Україні - ситуація у Луганській області

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія почала мобілізацію шахтарів у Луганській області. Своїх поранених росіяни розміщають в моргах.

Водночас на окупованій території Луганщині панує насилля. Цього місяця бойовик загону "Шторм Z" вбив доньку вчителя, а в обласному центрі "герой Росії" застрелив 18-річну дівчину.

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