Коли іномарка проїжджала село Спартак в Донецькій області, поруч з нею стався вибух – спрацював невстановлений боєприпас.

Чоловік "подорожував" з матір'ю, але збився з дороги, і потрапив у "гарячу точку" біля Авдіївки. За даними Baza, це сталося наприкінці минулого тижня, коли потерпілий прямував з тимчасово окупованого Криму до Луганська, захопленого РФ у 2014 році.

"40-річний житель Севастополя, разом зі своєю 65-річною мамою виїхав із Севастополя до Луганська в ніч на 20 жовтня. Близько полудня вони на своєму Chevrolet Aveo вже були в районі Донецька. Однак, далі чоловік збився зі шляху і навігатор їх вивів на трасу "Донецьк-Авдіївка", що знаходиться практично на лінії зіткнення", — повідомляє ресурс.

Коли іномарка проїжджала село Спартак в Донецькій області, поруч з нею стався вибух – спрацював невстановлений боєприпас. В результаті того, що сталося водій загинув, а його мати практично не постраждала.

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Судячи з усього, чоловік заблукав через те, що навігатор дав збій.

Ситуація в Авдіївці - подробиці

Місто Авдіївка (Донецька область) розташоване за 13 км на північ від Донецька, у верхів'ї річки Скотовата басейну Сіверського Дінця.

Загарбники перекидають під Авдіївку нові сили, незважаючи на великі втрати і труднощі зі штурмом. Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Ворог хоче за всяку ціну захопити цей населений пункт. Також стало відомо, що в районі Авдіївки окупанти застосовують тактику кротів – проривають тунелі до позицій Сил оборони України. На думку експертів, це робиться для того, щоб непомітно підібратися ближче до підрозділів ЗСУ і нанести удар по окопах.

В Одесі через вибух в офісі торгової мережі "Копійка" поранено двох людей. Встановлено, що вибухнув боєприпас, який в якості сувеніра приніс в офіс один із співробітників. За даними поліції, працівники мережі, які перебували в офісі, отримали рвані рани рук і ніг, їх госпіталізували.

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