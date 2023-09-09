В лікарнях і шпиталях не встигають звільняти ліжко-місця – увесь фонд постійно зайнятий.

На окупованій Луганщині росіяни задіяли морги для розміщення своїх поранених.

Про це зазначив у Telegram начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. "В лікарнях і шпиталях на окупованій частині Луганщини росіяни не встигають звільняти ліжко-місця – увесь фонд постійно зайнятий. Тому в Алчевську, до прикладу, прийшлося поранених розміщувати у приміщенні моргу, куди їх привезли разом із ліквідованими під Кремінною загарбниками", - написав він.

Лисогор зазначив, що для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених.

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Голова ОВА інформує, що ворог не полишає спроб продавити оборону ЗСУ в районах Новоєгорівки та південно-східніше Діброви.

"Під Новоєгорівкою бої точаться за важливі висоти, які дають певну перевагу. Тиск загарбників – максимальний. Танки та іншу броньовану техніку вони там застосовують щодня, однак і втрачають їх теж постійно. У тому числі й сучасні Т-90 "Прорив", яким здійснити це ніяк не вдається", - зазначив Лисогор.

Ситуація на окупованій Луганщині

Відомо, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях, несучи значні втрати в живій силі, облаштовують для поранених військові шпиталі у цивільних закладах, в тому числі й в навчальних.

У березні стало відомо, що російські окупанти облаштували військовий шпиталь на 200 осіб у лікарні Біловодська на тимчасово окупованій Луганщині, усіх цивільних було "виписано".

У травні Генштаб ЗСУ інформував, що в Луганську приміщення трьох лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

Крім того, відомі випадки, коли на Луганщині окупанти дислокували підрозділи у навчальних закладах, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та вчителів.

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