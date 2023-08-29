Місія здійсненна: Звільнити Крим

Схоже, тема звільнення Криму з віртуальних обговорень, санкційних "укусів" для окупантів та обіцянок українських високопосадовців про літо на морі набуває рис переходу у реальну площину. Вже анонсовано наземну операцію зі звільнення півострова.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов анонсував наземну операцію зі звільнення Криму. Звісно, наразі немає навіть орієнтовної дати початку деокупації, але очевидно, що це питання є пріоритетним одразу після звільнення Запорізької та Херсонської областей.

Від стратегічного пріоритету до oneday trip

Звільнення Криму від російських окупантів було у лонглисті завдань ще за попереднього військово-політичного керівництва держави. У 2016 році екс-президент Петро Порошенко називав звільнення півострова стратегічним завданням.

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"Перед нашими партнерами ми вже порушили питання щодо не лише продовження, але й посилення санкцій проти Росії та її маріонеток в Криму - у зв'язку із погіршенням ситуації з правами та свободами наших громадян. Наша задача - захистити кримськотатарський народ на його батьківщині в Криму, а стратегічна - крок за кроком звільнювати український півострів від російської окупації", - зазначав він.

На той час сил та засобів для звільнення півострова не було. До того ж, Російська Федерація мала значну перевагу у кількості підготовлених військовослужбовців. За таких умов починати військову операцію було б відвертим самогубством, історією з непрогнозованими наслідками. Слід було посилювати власну боєздатність та економічний і санкційний тиск на ворога.

Згодом, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, про звільнення півострова можновладці заговорили з більшим ентузіазмом, підкріпивши тему регулярною "бавовною" на стратегічних об’єктах, контрольованих окупантами.

Хоча президент України Володимир Зеленський наприкінці травня 2022 року зазначав, що повернення Криму силовим шляхом - це "сотні тисяч жертв", керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов радив вже влітку поточного року купувати путівки до Криму.

Пізніше свій невдалий прогноз щодо звільнення Криму від російських окупантів останній пояснив тим, що "реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент". І додав, що прогнози української воєнної розвідки базуються на фактах та цифрах, на перебігу подій, прогнозах за показниками економіки, військових тощо.

За інформацією джерел УНІАН у силових структурах, українські військові та союзники не розраховували, що лінії оборони російських окупантів на півдні будуть настільки потужними, й що мати справу доведеться з такою кількістю мінних полів. Також серед причин називають затримку постачання озброєння Силам оборони України.

Поза тим, перший сухопутний one day trip на окупований Російською Федерацією півострів вже відбувся. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що вранці 24 серпня в окупованому Росією Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострів у рамках спецоперації. Вона пройшла на території мису Тарханкут, в населених пунктах Маяк та Оленівка. І хоча сам Кирило Буданов визнав, що висадка на мисі Тарханкут більше мала в собі інформаційно-психологічну складову, але, як то кажуть, перший (принаймні публічно) пішов.

"Важливість цієї операції полягає у тому, щоб люди - в першу чергу навіть не на території материкової України, а люди у Криму - повірили в те, що перемога не за горами, і їхнє звільнення теж не за горами", - пояснив Буданов, коментуючи рейд.

Він також анонсував наземну операцію з метою звільнення півострова.

Разом з тим секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наземна операція в Криму буде відбуватися, якщо інакше окупантів не вдасться переконати забратися з території півострова.

"За потреби, це буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з нашої території якомога швидше", - зазначив він.

Як саме хочуть стимулювати окупантів до нового жесту доброї волі, ще у травні пояснив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що ЗСУ відріжуть окупантів на півострові від шляхів постачання й почнуть цілеспрямовано нищити військову інфраструктуру.

Однак в будь-якому разі перед "кримським походом" слід успішно завершити контрнаступальні дії на Півдні України. Тобто повністю звільнити Запорізьку та Херсонську області, адже сил на два фронти - недостатньо.

Як зазначив в інтерв’ю УНІАН директор центру армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, для результативної операції у Криму та на Донбасі потрібно щонайменше 300-400 крилатих та далекобійних ракет, серед яких і американські ATACMS.

Не варто жити ілюзіями

Самі окупанти, тим часом, вже не перший місяць готують півострів до оборони. Фортифікації, як свідчать супутникові знімки, організовані від адміністративного кордону нині окупованої частини Херсонської області до окупованого Криму. Починаються вони від Перекопської затоки. Значна кількість оборонних споруд наявна, наприклад, біля міста Красноперекопськ. Отже, маршеві кидки на півострів суходолом - поки що лише у планах.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко у розмові з УНІАН зазначає, що звільнення Криму має відбуватися військовим шляхом, але для цього поки недостатньо сил.

"Треба розв’язувати військовим шляхом поступово, бо сил не вистачає. Їх не вистачає, аби завершити наступальну операцію на Півдні. Річ у тім, що ми несвоєчасно і не в повному обсязі були забезпечені озброєнням та технікою. Внаслідок такого постачання було відтерміновано початок наших військових дій: почали тільки на початку літа, оскільки раніше не було потенціалу. І досі беремо ділянки першої лінії їх оборони…", - зазначив він.

Проте, за його словами, хоча остаточних рішучих дій на Півдні ще не відбулося, українські резерви були використані лише частково. Тобто потенціал ще є.

"Тому до кінця цього - початку наступного місяця акумулюються засоби ураження, додатково вивчаються слабкі місця в обороні противника, де б ці засоби ураження потрібно було б застосувати, де пробивати коридори і вводити резерви", - розповів він.

Романенко вважає, що наразі слід продовжувати операції, подібні до висадки, здійсненої на мис Тарханкут: "Слід продовжувати стратегію "дрібних порізів", а також завдавання ударів по воєнних об’єктах ударними дронами та ракетами… Надалі, щоб розв’язувати питання Криму, слід перерізати сухопутний коридор з континенту на півострів. Але не треба кидати все і займатися Кримом. Не треба жити ілюзіями".

Своєю чергою, військовий експерт Дмитро Снєгірьов зазначив, що на кримському напрямку на Збройні сили України чекають потужні фортифікації ворога, які, однак, не гарантують успіху окупантам. Експерт розповів УНІАН, чого не вистачає для результативної військової операції у Криму.

"На двох переходах у Крим відбувається тотальне мінування місцевості, плюс додаткові інженерно-фортифікаційні споруди. Причому, ширина їх вражає - близько 10 кілометрів…Чого нам не вистачає? Не вистачає, в першу чергу, того ж, чого не вистачає на запорізькому напрямку - прикриття з повітря. Якщо навіть передадуть інженерну техніку для розмінування, якої в нас фактично немає, то її немає, чим прикрити з повітря, і вона стане легкою здобиччю для російських штурмовиків та вертольотів Ка-52. Вони будуть з безпечної відстані розстрілювати машини, оскільки наявні в наших ПЗРК стріляють на 5 кілометрів, а окупанти можуть атакувати з відстані у 8-10 кілометрів. Відповідно, не вистачає систем ППО малого та середнього радіуса дії. Тому потрібна перевага в повітрі, або присутність, бо без цього ми не зможемо прорвати ешелоновану оборону", - зазначив експерт.

Також, за його словами, слід врахувати досвід наступу на Запорізькому напрямку та суттєво посилити систему радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки.

"Якщо говорити про сухопутну компоненту, то конче необхідні засоби ураження. При чому як ствольна артилерія, так і система реактивного залпового вогню. І необхідні новітні зразки. Нам конче необхідні засоби контрбатарейної боротьби та радари. На Запорізькому напрямку вдалося створити переваги для Збройних сил шляхом використання засобів контрбатарейної боротьби", - зазначив Дмитро Снєгирьов.

Одним з факторів деокупації півострова експерт також назвав продовження проведення десантних операцій тактичного рівня для чого необхідні плавзасоби.

"Головне, що нам потрібно, це збільшення кількості крилатих ракет. Крим логістично вразливий, але для того, щоб його заблокувати, нам конче необхідні засоби ураження з дальністю більше ніж 300 кілометрів. Це і Scalp, і Taurus, і Storm Shadow, і ATACMS. Блокада логістики дає передумови для деокупації Криму та повторення жесту доброї волі…", - додав експерт.

Спеціалісти сходяться на думці, що ворожі мінні поля, звісно, проблема. Проте росіяни можуть будувати хоч сучасний "турецький вал", але це їм не допоможе. Адже, коли немає, чим заправляти свою техніку, немає можливості проводити ротацію, немає, чого їсти, то, відповідно, утримати окуповані території навряд вдасться.

Ярослав Конощук