Для потреб окупаційного угруповання на півдні України скоріш за все росіяни збільшують інтенсивність постачання по суші через Маріуполь.

Керівництву Росії все важче забезпечувати постачання свого угруповання на півдні України у зв’язку з наслідками вибуху на Кримському мосту.

Про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні.

"Логістичні виклики для сил РФ на півдні України скоріш за все стали ще більшими після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Відновлювальні роботи тривають, міст частково відкритий для проїзду, але у чергах на переправу досі очікують багато вантажівок", - зазначається в огляді.

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Експерти припустили, що для потреб окупаційного угруповання на півдні України скоріш за все росіяни збільшують інтенсивність постачання по суші через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом.

У розвідці зазначили, що цей маршрут стає для росіян все важливішим з огляду на те, що на Херсонському напрямку багато військ, а постачання через Крим ускладнилося. "Мелітополь - вузол логістичних маршрутів, і там спостерігається значна присутність російської авіації", - додали аналітики.

Підрив Кримського мосту

Рано вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що в результаті підриву вантажівки на мосту загорілися цистерни з паливом.

Окупаційна влада Криму звинуватили у вибуху "українських вандалів", а також повідомила про обвалення двох прольотів автомобільного полотна мосту. Крім того, за даними росЗМІ, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

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