За українською "формулою миру", переговори - це останній крок.

Заяви Кремля про нібито готовність до мирних переговорів з Україною є димовою завісою. Насправді у них немає серйозності.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN, готовність до мирних переговорів та запуски ракет на мирні міста України не мають нічого спільного.

"Ніхто не повинен вестися на російську димову завісу, коли вони з одного боку говорять про свою відкритість до переговорів, а з іншого - натискають на кнопку, посилаючи більше ракет, більше іранських безпілотників і більше російських військ проти України. Для Росії, як я вже сказав, переговори - це лише димова завіса. Ми не бачимо жодної ознаки серйозного ставлення до цього", - зазначив Кулеба.

Він також нагадав, що, за "українською формулою миру", переговори – це останній крок, а процес завершення війни має розпочатися з повного виведення військ Росії з території України.

Українська формула миру

Як повідомляв УНІАН, у листопаді на саміті G20 Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. Вона містить низку питань, які потріно вирішити, зокрема щодо радіаційної та ядерної безпеки; продовольчої та енергетичної безпеки; виведення російських військ з усіх українських теритрій та інші пункти. Кожен пункт формули чітко опрацьований, наголосив президент України.

Зеленський додав, що український прапор має повернутися до всіх міст і громад, а для держави-терориста, якою стала Росія, має бути забезпечена реальна відповідальність за цю війну.

Утім, держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно сказав, що російська влада не зацікавлена в проведенні мирних переговорів щодо закінчення війни. Він додав, що програвши на полі бою, Путін направив свій гнів на українських громадян.

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