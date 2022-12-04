Держсекретар США зазначив, що Путін не зміг перемогти на полі бою, тож направив свій гнів і вогонь на українських громадян.

Російська влада наразі не зацікавлена в проведенні мирних переговорів для закінчення війни проти України.

"Дипломатія завжди має користь, якщо сторони, про які йдеться, а в даному випадку це Росія, дійсно зацікавлені у змістовній дипломатії. Ми ж бачимо, принаймні останнім часом, прямо протилежне", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що навіть після того, як президент України Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", Путін лише "подвоїв та потроїв" свою агресію. Він почав мобілізацію, спробував анексувати українські території й зараз намагається "зробити зиму своєю зброєю".

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"Путін не зміг перемогти на полі бою, тому він направив свій гнів і вогонь на українських громадян, атакуючи енергетичну інфраструктуру, намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути електрику", - додав держсекретар.

Переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

Тим часом президент США Джо Байден заявив про готовність сісти за стіл переговорів із Путіним, якщо глава Кремля "продемонструє зацікавленість у завершенні розпочатої ним війни проти України". У відповідь на це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відмова США визнати анексію українських територій "ускладнює пошук підґрунтя для взаємного обговорення".

В Україні ж вважають, що Володимир Путін не може бути суб'єктом діалогу зі світом, оскільки у нього немає власної політичної перспективи в самій Росії. В Офісі президента також заявляли, що Кремль не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а просто хоче закріпитися на територіях України, окупованих після початку повномасштабного вторгнення.

Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що російський диктатор може використати мирні переговори з Україною для поповнення своєї армії перед новим наступом. За його словами, ті, хто підтримує Україну, мають бути "дуже й дуже обережними" при підході до теми мирних переговорів. Міністр попередив, що Путін діє "недобросовісно".

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