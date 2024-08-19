Після відновлення цей батальйон вже побував на Херсонщині та Харківщині.

До Курської операції приєднався ще один відомий український підрозділ. Як пише Forbes, на відео засвітився 501-й батальйон морської піхоти України - його бійці зривали російський прапор в одному з населених пунктів регіону.

Як зазначили у підрозділі, наразі на передньому краї поля бою перебувають приблизно 400 морських піхотинців батальйону.

"Але так було не завжди. 501-й батальйон має сумну історію уникнення боїв. У цьому сенсі Курська кампанія – це можливість спокути", - додає Forbes.

Відео дня

У виданні нагадали, що цей батальйон був частиною кримського гарнізону. Однак коли росіяни вторглися на півострів і українські війська виходили з цієї території, то до них приєднались лише 64 морпіхи цього батальйону. Сотні їхніх побратимів добровільно залишилися в Криму, фактично ставши на бік російських окупантів.

Міноборони України відновило 501-й батальйон морської піхоти. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, його бійці приєднались до гарнізону в Маріуполі на узбережжі Чорного моря.

"Російські війська взяли в облогу Маріуполь, безжалісно моривши голодом і бомбардуючи гарнізон міста, а також його мирне населення. Основний гарнізон — понад 2000 осіб— протримався три місяці, зрештою відступивши до металургійного комбінату "Азовсталь", а потім остаточно здався наприкінці травня 2022 року, коли закінчилися продовольство, боєприпаси та медикаменти", - розповідає видання.

Однак і тут, пише Forbes, морпіхи 501-го не були серед останніх, хто продовжував оборону міста - вони ви вийшли на початку квітня, - на шість тижнів раніше захисників "Азовсталі". Як пояснюється, без координації з сусідніми силами близько 270 морських піхотинців залишили свої позиції та зброю та пішли в російський полон.

"Ми хочемо уникнути жертв і кровопролиття. Я втомився бачити, як люди вмирають"", — заявив російським державним ЗМІ старший лейтенант 501-го батальйону морської піхоти Костянтин Безсмертний після масової капітуляції.

Внаслідок цих дій українська влада почала розслідування несанкціонованої здачі морської піхоти, зосередивши свою увагу на Безсмертному та ще одному високопоставленому офіцері. Протягом останніх двох років близько 20 морських піхотинців повернулися в Україну в рамках обміну полоненими. Однак ще близько 250 залишаються в Росії.

Тепер же знищений у Маріуполі 501-й батальйон морської піхоти відновився знову з новими офіцерами та бійцями. Він вступив у бій у 2023 році - спочатку у Херсонській області, а цього літа їх перекинули на Харківщину для оборони Вовчанська.

"Минулого тижня 501-й батальйон морської піхоти, очевидно, пройшов 160 км між Вовчанськом і Курськом, оскільки український корпус вторгнення поширював свій контроль повз місто Суджа, за 10 км від російсько-українського кордону. Після прибуття батальйону сили вторгнення тепер включають війська армії, повітряно-штурмових сил, територіальних сил і морської піхоти", - підсумовує видання.

Курська операція - останні новини

Як заявив президент України Володимир Зеленський, завданням України в Курській області є створення буферної зони на території Росії.

Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко зазначив, що це лише перша частина більш масштабної операції.

У Сенаті США заявили, що Курська операція може змінити хід російсько-української війни.

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