Генерал ЗСУ Олександр Сирський тримав свої плани в таємниці, а з президентом Володимиром Зеленським говорив віч-на-віч.

Операція ЗСУ у Курській області РФ, яка триває майже два тижні, могла б виглядати інакше - Україна розглядала кілька можливих сценаріїв.

Як пише The Economist, під час планування командування розглядало різні варіанти наступу на найслабші точки російської лінії оборони. Зокрема: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

Генерал ЗСУ Олександр Сирський тримав свої плани в таємниці, розповідаючи їх лише вузькій групі генералів та співробітників служб безпеки. При цьому з президентом Володимиром Зеленським він говорив віч-на-віч, без свого штабу.

Відео дня

Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручала це ГУР - його долучили лише на пізній стадії підготовки операції.

За словами одного з джерел, західні союзники також не знали про те, до чого готувалася Україна. Обмежені комунікації до рівня службової необхідності дозволили українським військам розпочати атаку до того, як противник зрозумів що відбувається.

Сирський збив противника з пантелику, приховавши прибуття найдосвідченіших дивізій. Так, підкріплення було перекинуто до лісів біля кордону Курської області під приводом захисту від потенційного російського нападу на Суми. Паралельно у ЗМІ з'явилася інформація, що це може статися незабаром.

"Ротація відбулася приблизно за півтора тижні до початку Курської операції. Росіяни продовжували вірити, що ми просто захищаємо кордон", - ділиться один із співрозмовників The Economist.

Самі солдати почали підозрювати, що відбувається щось серйозне, тільки на початку серпня, коли їм раптово видали спорядження - нові каски з вбудованими навушниками та нові штурмові гвинтівки. При цьому раніше вони проводили навчання на макетах, які, як пізніше зрозуміли, були російськими селами. Водночас 80-та бригада почала готуватися до другої хвилі атаки.

Сирський приберіг більшу частину атакуючих сил саме для цієї частини операції. Можливо, саме тому Росія спочатку не сприйняла прорив не надто серйозно.

Курська операція - останні новини

Майже через два тижні після несподіваного вторгнення на територію Росії Україна намагається знайти баланс між захопленням території в Курській області та її втратою в центрі східного фронту на Донбасі.

Хоча українські солдати досить задоволені першим успіхом на кордоні в Курську, серед них є й ті, хто сумнівається в загальній стратегії.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, завданням України в Курській області є створення буферної зони на території Росії.

Вторгнення в Курську область Росії є лише першим із "кількох етапів" операції ЗСУ, розповів The Guardian голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За його словами, у перший день операції було всього 15 поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: