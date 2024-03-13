Добровольці пояснили, що у Курській та Бєлгородській областях виборів не буде

Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій розказав про мету, яку вони зараз собі ставлять на найближчі дні та пояснив, що як мінімум в кількох областях РФ "путінських" виборів точно не буде.

Про це він розповів в коментарі ТСН. "Бої, знаєте, то затихають, то знову розгораються. Працюємо над тим, щоб розвити наш наступ вглиб території, бо російська армія явно не чекала прориву на цій ділянці кордону", - заявив він.

За словами Барановського, "Свобода Росії" наразі вирішує ряд цілей і задач. Він зазначив, що з військової точки зору легіон відволікає на себе увагу та ресурси Збройних сил Росії.

"Є і політичні задачі. Ми, передусім, посилаємо сигнал тим антипутінським опозиціонерам, антивоєнним активістам, які ще залишилися в Росії. Ми ж прийшли взяти участь у виборах. Вибори - 15-17 березня, тож найактивніші дні голосування ще попереду. Ми підготували інструменти для найбільш ефективної участі в голосуванні. Тому, думаю, мінімум, на частині Курської, Бєлгородської областей вибори не відбудуться", - розповів Барановський.

В Росії розгорнулися бої у Курській та Бєлгородській областях

12 березня після демілітаризації двох нафтобаз, стало відомо, що легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Російський опозиціонер Ілля Пономарьов казав, що прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем визвольних сил.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон звернулися до мирних росіян, які мешкають у Бєлгороді та Курську, а також до влади цих регіонів. Бійці попередили, що завдаватимуть ударів по військових об'єктах, які окупанти облаштували поміж цивільними.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що заклик про евакуацію населення двох областей Росії, щоб уникнути жертв - серйозна заява. Він зазначив, що ці події свідчать про продовження внутрішніх конфліктів на території РФ, які загострилися і розростаються після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Юсов наголосив, що ці події, безумовно, мають серйозне військове і політичне значення.

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