За протитанковими укріпленнями окупантів знаходиться велика траншея.

Група російських окупантів на сході України будує протитанкове укріплення довжиною в кілька кілометрів.

Біля окупованого Росією міста Гірське на сході України було побудовано майже двокілометрове укріплення. Про це свідчать нові супутникові знімки Maxar Technologies, повідомляє CNN.

Укріплення складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, як сподіваються росіяни, не дадуть українським машинам і танкам рухатися на окупований схід країни. За протитанковими укріпленнями знаходиться велика траншея.

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Додаткові супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що копання траншеї відбувалося у два етапи: перша частина траншеї копалася з 25 вересня; друга ділянка траншеї була викопана десь між 30 вересня та 5 жовтня.

Два російські ЗМІ повідомили про укрыплення, яке вони назвали "лінією Вагнера", маючи на увазі групу російських найманців"Вагнера". За заявами російських пропагандистів, це "друга лінія оборони" на випадок, якщо українці спробують прорватися в цьому районі.

Хоча укріплення може допомогти захиститися від лобової атаки, ніщо не заважає українським силам просто обійти укріплення, які простяглися всього на 1,6 кілометра.

Російський таблоїд РІА / ФАН опублікував в середу карту, на якій стверджується, що група Вагнера буде продовжувати будувати свою "лінію" до тих пір, поки вона не простягнеться на схід від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

На додаткових супутникових знімках, розглянутих CNN, не було видно ніяких інших споруд уздовж передбачуваного шляху "лінії Вагнера".

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Загалом, за словами Володимира Зеленського, на Сході та Півдні України тривають активні бойові дії, ВСУ зберігають ініціативу.

Щоб досягти будь-яких локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року настала нова фаза російсько-української війни. Зараз противник намагається закріпитися на запорізькому напрямку.

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