Навчання ЗС РБ/РФ в Білорусі продовжено як мінімум до 7 листопада.
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
Згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах 29-30 жовтня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони цього тижня працюватимуть без вихідних.
Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальне число продовжень наближається до 30 тижнів.
Продовження навчань на білоруських полігонах на цей момент виглядає наступним чином:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 05.11;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 04.11;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 05.11;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичский район) до 04.11;
- 212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудский район) до 04.10;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановичский район) 07.10;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 06.11 - також буде додатково в роботі 29 і 30 жовтня;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 06.11-також буде додатково в роботі 30 жовтня.
Війна в Україні та військові навчання в Білорусі:
24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших хвилин вторгнення Білорусь надала агресору свої території для завдавання ударів по українських містах.
9 вересня Лукашенко продовжив навчання військ Білорусі як мінімум до 17 вересня.
12 вересня в Білорусі на військових навчаннях почали перевіряти зняту зі зберігання техніку.
16 вересня в Білорусі навчання ЗС РБ були продовжено до 24 вересня.
Станом на 28 жовтня Лукашенко передав РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів за 7 місяців.
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