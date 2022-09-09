Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня.

Військові навчання ЗС Білорусі продовжені щонайменше до 17 вересня.

Про це йдеться у моніторингу військової активності на території Республіки Беларускі Гаюн.

У графіку Міноборони Білорусі 10 вересня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 9 вересня.

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Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальне число продовжень склало 20 тижнів.

"Білоруська армія стала підготовленішою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду",-зазначають активісти, які відстежують пересування ЗС РФ і ЗС Білорусі біля кордонів України.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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