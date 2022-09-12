З 8 по 14 вересня ЗС РБ проводять командно-штабне навчання.

В Білорусі на військових навчаннях почали перевіряти стару техніку, зняту зі зберігання.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Там нагадали, що з 8 по 14 вересня ЗС РБ проводять командно-штабне навчання.

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"У своїх соцмережах МО РБ регулярно публікує фотозвіти з демонстрацією бадьорого виконання військовослужбовцями навчально-бойових завдань. Ми звернули увагу, що на кадрах з'явилася незвичайна військова техніка", - сказано в звіті.

На фото, опублікованих МО РБ, можна побачити:

зенітну самохідну установку ЗСУ-23-4 "Шилка". За даними з відкритих джерел, її серійно випускали з 1964 по 1982 роки. На сайті МО РБ в розділі, присвяченому озброєнню Сухопутних Військ ЗС РБ, є стаття про "Шилку". Однак за інформацією з відкритих джерел, у військах застосовується більш сучасна ЗСУ "Тунгуска". На фото МО РБ "Шилка" була без бортового номера.

122 мм реактивну систему залпового вогню БМ-21"Град" на шасі автомобіля "Урал-375Д". "Гради" перебувають на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РБ. Машини, що потрапили в кадр, були без автомобільних номерів. При цьому на подібних автомобілях, використовуваних у військах, повинен бути або старий, ще радянський, чорно/білий номер, або ж номер сучасного зразка.

бронеавтомобіль "Богатир" (Китайський DongFeng Mengshi EQ2050) з встановленим 12,7 мм кулеметом ДШКМ. Відзначимо, що на сайті МО РБ в розділі, присвяченому озброєнню Сухопутних Військ ЗС РБ немає згадок кулемета ДШКМ. Раніше у відкритих джерелах інформації про встановлення кулемета ДШКМ на бронеавтомобілі також не було.

"Виходить, що в рамках командно-штабних навчань МО РБ задіює зразки озброєння і військової техніки (місцями досить поважного віку), знятих зі зберігання. Логічно припустити, що метою даних заходів є перевірка в навчально-бойовій обстановці їх працездатності. Задіяння на навчаннях техніки, знятої зі зберігання техніки повністю відповідає заявленим цілям навчання - побороти страх Лукашенка перед обличчям потенційної військового вторгнення України", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що за наявними фотографіями, що показують кількість задіяної на навчаннях військової техніки говорити про масштабне розконсервування техніки, що знаходиться на зберіганні, не доводиться.

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко продовжив навчання військ Білорусі як мінімум до 17 вересня. Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала вже 20 тижнів.