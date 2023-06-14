Роспропагандисти поширили відео, в якому натякають на те, що підірвуть Запорізьку атомну електростанцію.

Російські Teleegram-канали запустили чергову дезінформаційну кампанію, роспропагандисти поширили відео, в якому натякають на те, що підірвуть Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації. "Ворожі TG-канали запустили дезінформаційно-маніпулятивну кампанію, мета якої – залякати українців. Роспропагандисти ширять провокативне відео, де натякають на підрив Запорізької АЕС. У відеоролику рашисти показали вибух на Кримському мосту, підрив "Північного потоку 2", а також підрив Каховської ГЕС, - йдеться у повідомленні.

В Центр протидії дезінформації наголосили, що таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне.

Відео дня

"Закінчується відео фотографією ЗАЕС і датою 3 липня 2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об'єкті. Таким чином рашисти намагаються залякати українців, а також створюють для себе інфоалібі у випадку реалізації хворої фантазії Путіна", - заявили в Центрі.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські загарбники повністю знищили Каховську дамбу, яка знаходиться в Херсонській області. Це створило загрозу для безпеки на Запорізькій АЕС. Вода з Каховського водосховища використовувалася для охолодження системи ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що ситуація з нестачею води для забезпечення потреб ЗАЕС після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, незабаром стане критичною.

9 червня Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 ЗАЕС. Поки цього не зроблено.

Довідка. Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

Також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

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