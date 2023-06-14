За вказівкою Москви вже 2 тижні на станції не має автоматичного моніторингу рівня радіації.

На Запорізькій АЕС росіяни знищили можливість реагування на аварії, не має обладнання та пожежної частини на випадок можливої аварії.

Про це сказав в.о. голови Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков на прес-конференції, зазначивши при цьому, що на атомній станції більше не має автоматичного моніторингу радіаційної безпеки.

"Кризовий центр на промисловому майданчику ЗАЕС не працює, оскільки він розукомплектований, там фактично проживають окупанти. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан систем і обладнання Запорізької АЕС і пожежно-рятувальна частина українська, яка має реагувати на аварії, зараз не працює", - сказав він.

Коріков додав, що тиск і тортури рашистів призвели фактично до зникнення частини, яка має підтримувати Запорізьку АЕС у разі настання аварії або аварійної ситуації.

"Два тижні тому, за командою Москви, припинилась автоматична передача даних з радіаційного моніторингу, з датчиків радіаційного моніторингу, які розташовані на промисловому майданчику ЗАЕС. Це неприйнятно, це порушення ядерної та радіаційної безпеки", - повідомив головний державний інспектор.

За його словами, українська команда на ЗАЕС вручну знімає ці показники.

Ситуація на ЗАЕС

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року.

Попри критичне обміління Каховського водосховища після підриву окупнтами дамби Каховської ГЕС, рівень води у ставках-охолоджувачах Запорізької АЕС станом на 13 червня 2023 рокузалишається достатнім для забезпечення потреб станції.

9 червня Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 Запорізької АЕС, який останній із шести блоків працював у гарячому зупині.

Станом на 10 червня останній енергоблок на ЗАЕС ще не вивели в режим "холодного зупину". З технічної точки зору, щоб вивести енергоблок із "гарячого зупину" в "холодний", треба зменшити температуру першого контуру з 275 до 70 градусів. Процес займає до трьох діб.

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