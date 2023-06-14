Він зазначив, що ця катастрофа додала проблем і без того складній ситуації на АЕС.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС для Запорізької АЕС тільки додалося проблем.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів голова "Енергоатому" Петро Котін. Він зазначив, що через руйнівні дії росіян, немає більше штатного джерела живлення ставка-охолоджувача ЗАЕС. "Це додає проблем, тому що якщо потрібно, то води з Каховського водосховища вже немає", - пояснив ситуацію Котін.

"Коли ми зайдемо на Запорізьку атомну станцію, я дуже сподіваюся, що рашисти мирно її покинуть і не додадуть порушень безпеки, і її можливо буде привести в порядок і підключити в енергосистему", - висловив надію Котін.

При цьому він сказав, що в даний час питання безпеки на окупованій станції викликає серйозну заклопотаність. "Там є представники "Росатому", там є військові, є різні групи людей. І від них можна очікувати що завгодно", - підсумував глава "Енергоатому".

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську дамбу. З Каховського водосховища вода почала витікати і затопила прилеглі населені пункти.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, росіяни підірвали дамбу з метою перешкодити ЗСУ піти в наступ в Херсонській області.

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