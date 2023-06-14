Також Котін розповів, коли українська сторона зможе відновити контроль над окупованою ЗАЕС.

В даний час на Запорізькій АЕС присутні різні групи персоналу, а також російські військові.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. "На станції є різні групи персоналу. Є ті, хто підписав контракти з "Росатомом". Вони формально вже не є нашими працівниками", - пояснив ситуацію Котін.

"І є персонал, яким ми дуже пишаємося. Це атомники, які не підписують цей контракт - близько 1200 людей. Вони продовжують працювати на станції, бо в рашистів просто немає настільки кваліфікованого персоналу", - сказав голова "Енергоатома".

Він зауважив, що український персонал перебуває під постійним психологічним тиском. "Постійно зазнають тортур. І вони чекають, коли вже будуть звільнені", - сказав він.

Також Котін розповів, коли українська сторона зможе відновити контроль над окупованою ЗАЕС.

"Ми сподіваємося на наші Збройні сили. І як тільки буде вирішено головне питання - перемога України у цій війні - тоді ми повернемо Запорізьку АЕС. Нас дуже хвилює питання, в якому стані вона буде і як швидко вдасться повернути її до ладу", - прокоментував він.

Що відбувається на ЗАЕС

9 червня стало відомо про те, що останній енергоблок ЗАЕС виведуть у "холодний" режим, оскільки в зворотньому випадку ставок-охолоджувач на ЗАЕС буде швидше випаровуватись і це в умовах дефіцту води після підриву Каховської ГЕС.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідував Запорізьку АЕС, щоб оцінити наслідки для станцї після підриву росіянами Каховської дамби.

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