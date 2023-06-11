Тепер війська, що стояли уздовж Дніпра, можна перекинути на інші напрямки.

Російське командування почало перекидати війська з лівого берега Дніпра біля Херсона на інші напрямки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що це вказує на головну мету підриву Каховської ГЕС.

"За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії", -- повідомила вона.

За словам Маляр, вивільнені військові резерви ворог перекидає на Бахмутський і Запорізький напрямки, де наразі окупанти зазнають великих втрат.

"Тому, стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ", - зазначила Маляр.

За її словами, підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України саме на Херсонському напрямку. Крім того, заступник міністра вважає, що руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити визволення лівобережної частини Херсонської області.

Підрив Каховскої ГЕС - що відомо

Як відомо, уночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Водночас у Кремлі це спростовують і намагаються звинуватити в підриві" "київський режим".

Внаслідок підриву Каховська ГЕС знищена і відновленню не підлягає. В зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів.

Розвідка України, СБУ збирають докази того, що греблю зруйнували російські окупанти. У Головному управлінні розвідки України вже повідомили, що росіяни підірвали дамбу дистанційно і є щодо цього є докази.

Також українська розвідка опублікувала аудіозапис розмови, як стверджується, між двома російськими солдатами, якої також підтверджується, що російські сили організували руйнування на ГЕС.

Крім того, вже є свідчення, що окупанти на Херсонщині знали про майбутній теракт на Каховській ГЕС та завчасно евакуювались з територій, що входять у зону підтоплення. Зокрема, кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов розкрив подробиці підготовки окупантами підриву греблі.

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