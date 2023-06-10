За його словами, Росія спочатку вивела військовий контингент з позицій, а потім підірвала греблю.

Дедалі зростає кількість свідчень того, що окупанти знали про майбутній теракт на Каховській гідроелектростанції та завчасно евакуювались з територій, що входять у зону підтоплення. Зокрема, кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов розкрив подробиці підготовки окупантами підриву греблі.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, Таліпов обурився дописами так званих російських "військових блогерів", які повідомляли, що особовий склад окупантів кинули на островах і вони "в критичному стані ледь не на дерева залізли". Блогер-колаборант переконує, що це все фейк.

"Зв’язався з нашими хлопцями. З островів вийшли всі. О третій ночі вже нікого не було. Втрат жодних немає. Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня", - заявив Таліпов.

"Це пряме свідчення, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію. Є висока вірогідність, що після широкого розголосу цієї інформації, Таліпова традиційно спробують оголосити "ворогом народу" чи "агентом українських спецслужб". Втім, кількість подібних свідчень дедалі зростає. Всі вони стануть додатковими доказами на майбутньому трибуналі", - зазначили в ГУР.

Довідка УНІАН. Олександр Таліпов - кримський z-блогер, засновник та автор каналу "Кримський смерш". Він активно займається переслідуванням проукраїнських жителів Криму.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Відтак, станцію та Каховське водосховище знищено. В зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів.

Підірвана Каховська ГЕС не підлягає відновленню. У Білому домі вже заявили, що Росія несе відповідальність за руйнування Каховської ГЕС. Таку ж думку висловили й в Європейській комісії.

Розвідка України, СБУ продовжують збирати докази того, що греблю зруйнували російські окупанти. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили раніше, що росіяни підірвали дамбу дистанційно. Є докази того, як вони переміщували вибухівку і техніку для здійснення саме такого пориву.

Також учора українська розвідка опублікувала перекладений англійською мовою аудіозапис, який, як стверджується, був зроблений між двома російськими солдатами і є доказом того, що російські сили організували руйнування греблі.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загарбники дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами.

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