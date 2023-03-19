Вождя привезли у відбудований ЖК, де його "прославляли" нібито місцеві жителі.

Для російського диктатора Володимира Путіна влаштували шоу з масовкою під час нібито його візиту в Маріуполь. Пропагандисти зібрати кілька людей, яких видали за місцевих жителів. Вони прославляли "царя" і дякували "за побєду".

Відеоролики з "маріупольцями" показали російські пропагандисти. На кадрах нібито жителі зруйнованого міста кажуть, що залишилися без нічого, але все одно дякують Путіну за "маленький шматочок раю" у вигляді відбудованих квартир.

"Дякуємо вам за перемогу. Ми за вас молимося. Ми дочекалися. Це маленький шматочок рая", - заявили "місцеві" Путіну.

Відео дня

Рух "Маріуполь. Спротив" ідентифікував деяких "героїв" пропагандистських відео. Зокрема, чоловік у синій куртці на відео, який радісно тиснув руку нібито Путіну - Олексій Хав'яр. Він мешкав у Кальміуському районі Донецької області.

Жіночка, яка "молиться за Путіна" - Ірина Волосатова. Раніше мешками з батьками в будинку на вулиці Миру, 77 в Маріуполі. Сусіди жінки розповіли, що вона розмародерила кілька сусідських квартир.

"Завжди була за Росію, всім незадоволена, українською владою та життям в Україні - результат бачите на цьому відео. Наговорила собі років на 15, хоч би не звалила в р*шку", - розповіла сусідка зрадниці.

"Візит" Путіна в Маріуполь: що відомо

Путін нібито вперше нібито відвідав Маріуполь. За версією пропагандистів, диктатор побував у житловому комплексі "Невський", який побудували росіяни, поговорив з "жителями" і навіть "сходив у гості" до однієї сім'ї "за її запрошенням".

При цьому Кремль не показав жодного фото та відео із чіткими доказами того, що Путін дійсно був у місті. Згодом пропагандисти показали дивне відео з Маріуполя. Втім, Путіна на кадрах не впізнати.

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