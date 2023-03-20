Українській стороні не надали жодних доказів того, що саме президент РФ був в окупованому місті, зазначив представник ГУР.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що до Маріуполя приїздив двійник президента Росії Володимира Путіна.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов сказав в ефірі інформаційного телемарафону. "У нас немає жодних доказів того, що ця людина, що приїздила у Маріуполь, був саме Путін. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, дійсно зафіксований на цих кадрах. Наразі точаться дискусії, чи дійсно живий сам Путін. Якщо він живий, ми бачимо його зустрічі за довжелезним столом, у нього тремтить одна рука", - сказав він.

За словами Юсова, на відео у людини, яка гуляє вечірнім Маріуполем, спілкується з мешканцями у дворах, такої ознаки немає.

Відео дня

"Зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси. Але жодних доказів, що саме Володимир Путін був у Маріуполі, нам так і не надано", - додав Юсов.

За його словами, Росія має імітувати таку "гіперактивність" президента РФ на фоні поглиблення його ізоляції та делегітимізації.

Що відомо про нібито візит Путіна в Маріуполь

Як повідомляв УНІАН, 19 березня у Кремлі заявили, що Володимир Путін прибув до тимчасово окупованого Маріуполя, який російські загарбники майже знищили.

Російські пропагандисти показали відео, на якому диктатор нібито відвідує один із житлових комплексів, розмовляє із жителями міста та "йде у гості" до однієї із родин.

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