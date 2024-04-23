Закон набирає чинності відразу після підпису президента і так само відразу настають повноваження виділяти Україні зброю.

Посол України у США Оксана Маркарова не виключає, що перший пакет американської зброї після схвалення в Конгресі може надійти в Україну вже у квітні.

Як заявила Маркарова в інтерв’ю "Європейській правді", вона сподівається, що процедура ухвалення законопроккту про допомогу Україні буде завершена максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише. Закон набирає чинності відразу і так само відразу настають повноваження виділяти Україні зброю.

"Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко", – зазначила посол.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Маркарова додала: "Не будемо виключати навіть квітень".

Допомога США

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової допомоги союзникам.

Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.

За даними ЗМІ, Білий дім готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та бронетехніка.

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