Також у Конгресі США прагнуть зобов'язати президента посилити санкції проти РФ.

У Конгресі Сполучених Штатів Америки можуть дозволити конфіскацію активів Російської Федерації для потреб України.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила у соціальній мережі Facebook, що передбачає для України оприлюднений 17 квітня законопроект "Акт про мир через силу у 21 столітті".

По-перше, йдеться про можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України.

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"Зокрема, Президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому, президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США", - відзначила Маркарова.

По-друге, законопроект передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт у якому зазначити:

кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії;

кожну фізичну та юридичну особу, які відповідають критеріям для запровадження санкцій США за законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року; а також відповідають критеріям для введення санкцій відповідно до низки виконавчих указів президента США. Йдеться про санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ; заборону на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ; заборону нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію.

"Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи ідентифікованої у вищезазначену звіті як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США", - повідомила посол.

Крім того, закон містить ще ряд інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційноії політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США.

Маркарова відзначила, що Комітет з правил повинен виробити процедуру розгляду законопроекту і погодити його винесення на загальні дебати. Один з варіантів - вибір процедури, яка поєднуватиме усі законопроекти по міжнародній допомозі США та "Акт про мир через силу у 21 столітті" в один пакет.

Допомога Україні від США - головні новини

У середу, 17 квітня, спікером Палати представників Майком Джонсоном були представлені законопроекти про іноземну допомогу, у тому числі для України.

В частині України законопроект передбачає виділення 61 млрд доларів. Законопроект вимагає від Державного департаменту і Пентагону представити стратегію США щодо підтримки Києва протягом 45 днів після ухвалення.

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