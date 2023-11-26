БПЛА дістався до військового об'єкту елітного підрозділу російської армії.

Вночі невідомі дрони-камікадзе не тільки наробили багато галасу в Росії, але й атакували один з військових об'єктів.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, під час нічної атаки дронів один із БПЛА завдав удару по будівлі Кантемирівської дивізії в Підмосков'ї.

"Як повідомило джерело, о 3:15 на територію Кантемирівської дивізії, до розташування 275-го самохідно-артилерійського полку, до 5 поверхової цегляної будівлі казарми влетів і вибухнув БПЛА. Потім почалася пожежа", - пише проект.

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Даних про жертв та постраждалих наразі немає.

Росію масовано атакували дрони - що відомо

Нагадаємо, що ніч на 26 листопада була тривожною у кількох регіонах Росії. Як повідомили ЗМІ та пабліки, російська територія була масовано атакована дронами - вночі нібито збито 11 безпілотників, а ще дев'ять "пташок-вбивць" ліквідовано вранці над територією Тульської, Московської, Брянської та Калузької областей. Крім того, в небі над Тулою знищили два дрони, і уламки одного з них нібито поцілили у житловий будинок.

За однією з версій російської сторони, українська армія атакувала Тулу безпілотниками, які схожі на дрони "Герань" (так у РФ називають іранські дрони-камікадзе "Шахед").

Згодом у мережі показали момент влучання у будинок в Тулі. Його оточили силовики та спецслужби. Росіяни розбираються, які саме дрони прилетіли на їхню територію.

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