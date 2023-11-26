Деталей операції в українській розвідці не розкривають.

До масованої атаки невідомих дронів на низку міст Російської Федерації в ніч на 26 листопада причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомило УНІАН джерело в українській розвідці, нічна дронова атака на Росію, зокрема на Тулу, здійснена була у співпраці ГУР та "Армії дронів". Інших деталей операції не розголошують, зокрема й те, якими саме дронами було атаковано Росію.

Водночас віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також підтвердив, що вибухи в Росії - справа рук ГУР та "Армії дронів".

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"Добрі безпілотники цієї ночі прилетіли в російські міста та містечка. Місцеві жителі зазначають, що почалася "какая-то суєта". Армія дронів та ГУР цієї ночі також не виспалися, причини невідомі", - написав Федоров у Телеграм.

Росію масовано атакували дрони - що відомо

Нагадаємо, що ніч на 26 листопада була тривожною у кількох регіонах Росії. Як повідомили ЗМІ та пабліки, російська територія була масовано атакована дронами - вночі нібито збито 11 безпілотників, а ще дев'ять "пташок-вбивць" ліквідовано вранці над територією Тульської, Московської, Брянської та Калузької областей. Крім того, в небі над Тулою знищили два дрони, і уламки одного з них нібито поцілили у житловий будинок.

За однією з версій російської сторони, українська армія атакувала Тулу безпілотниками, які схожі на дрони "Герань" (так у РФ називають іранські дрони-камікадзе "Шахед").

Згодом у мережі показали момент влучання у будинок в Тулі. Його оточили силовики та спецслужби. Росіяни розбираються, які саме дрони прилетіли на їхню територію.

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