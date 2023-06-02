Росіяни атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131 та крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Під час нічної атаки Росії 2 червня сили протиповітряної оборони України знищили усі ворожі цілі, а саме 15 крилатих ракет і 21 ударний дрон.

Як повідомив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, росіяни атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131 близько 23:00 1 червня:

"Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро".

Що стосується ракет, то, за інформацією Залужного, близько 03:00 2 червня в повітряний простір України зайшли крилаті ракети Х-101 / Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з Каспію:

"Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону".

Масована атака РФ у ніч проти 2 червня - що відомо

Пізно ввечері 1 червня у низці областей оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою ракетного удару РФ та атаки дронами.

Пізніше стало відомо, що Росія випустила по Україні більше 30 повітряних цілей.

За словами спікера повітряних сил ЗСУ Юрія ігната, епіцентром атаки знову стали Київ і Київська область. При цьому у столиці постраждалих і руйнувань немає, а ось в області повідомили про поранених 11-річну дитину та 68-річного чоловіка.