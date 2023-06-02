Тривогу оголошено в Києві та більшості областей.

Вночі 2 червня 2023 року в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають у Києві.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривоги та не знімати роботу ППО. Крім того, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку на території області.

Раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук попереджав людей про можливі атаки.

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"Ніч може бути складною. На сирени реагуємо. Будь ласка, без паніки та з дотриманням всіх правил безпеки. І, звісно ж, – інформаційна тиша", – написав він у Telegram.

Станом на 02:20 повітряна тривога була оголошена в Києві, Київській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Сумській областях. Вже декілька місяців без відбою тривога оголошена в Луганській області та на території Криму.

Оновлено 02:58: Повітряна тривога поширилася на Хмельницьку та Чернівецьку області.

Згодом тривогу оголосили і на Рівненщині.

Оновлено 03:03: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець знову наголосив, що в області підвищена небезпека. Мешканців регіону він закликав убезпечитися.

Оновлено 03:06: У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО у столиці.

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Російські удари по Україні

1 червня Росія атакувала ракетами Київ. Вночі ворог випустив по місту 10 ракет "Іскандер", їх збила ППО. Внаслідок удару у Деснянському районі столиці загинули троє людей, зокрема дитина. Вони намагалися потрапити до укриття.

Крім того, впродовж доби росіяни крили вогнем Донеччину. В Авдіївці загинула жінка. В низці населених пунктів області постраждали люди.

Під удар окупантів 1 червня потрапив і Харків. Було зафіксовано "прильоти" по промисловому обʼєкту в місті.

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