Наразі підстав розслаблятися немає.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони радять українцям не прив’язуватися до календаря святкових дат у питанні ймовірного масованого обстрілу України.

Таку думку висловив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, управління знає, чого очікувати від Російської Федерації, однак у "цієї імперії зла є своя логіка".

"Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території Російської Федерації. Зима буде напруженою. На жаль, і до Нового року, і після", - сказав Юсов.

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Він додав, що у Кремлі не приховують наміри бити по українській енергетичній інфраструктурі й надалі.

"Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", - відзначив представник ГУР.

Масовані обстріли України

Як відомо, Росія систематично завдає масованих обстрілів критичної інфраструктури України. Усього армія РФ здійснила вже вісім хвиль ракетних ударів.

Внаслідок цього в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, а також 40% об'єктів високовольтної мережі.

Нещодавно представник розвідки Вадим Скібіцький заявив, що окупанти можуть завдати ще до п’яти хвиль масованих ракетних ударів.

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, за такими атаками вже не стоять завдання військового чи політичного характеру.

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