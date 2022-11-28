Росіяни чинять терор цивільних міст, заявив Подоляк.

Масовані атаки по енергетичній системі України не впливають на ситуацію на фронті.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав російські обстріли фашизмом 21 століття. Це терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди, написав він у мікроблозі Twitter.

"Російські атаки по об‘єктах енергетики - це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні", - зазначив Подоляк.

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27 листопада президент Україні Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по нашій країні. За його словами, вони не заспокояться, поки у них є ракети.

Масовані обстріли України

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія посилила обстріли критичної інфраструктури України.

23 листопада по території України випустили близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Повітряні Сили ЗСУ збили 51 ракету та знищили п'ять дронів-камікадзе на півдні.

В результаті влучень в об'єкти енергетики багато регіонів України залишилися без тепло- і водопостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок цих ударів Україна пережила блекаут.

У Міністерстві внутршніх справ вважають, що Російська Федерація не зупиниться й продовжить атакувати критичну енергетичну інфраструктуру України.

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