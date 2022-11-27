Внаслідок російських обстрілів в Україні постраждало вже близько 32 тисяч цивільних об’єктів і понад 700 об’єктів критичної інфраструктури.

Росія не зупиниться й продовжить атакувати критичну енергетичну інфраструктуру України.

Як повідомив в ефірі телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, росіяни "марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву, і немає жодних підстав вважати, що вони зупиняться", передає УП.

"Нас можуть чекати досить непрості часи, але і уряд готується, і я знаю, що переважна більшість українців так само готуються до подібних атак, і нас не зламати", - сказав Єнін.

Він також зазначив, що наразі в 524 населених пунктах у 7 регіонах України повністю або частково відсутня електроенергія.

Заступник голови МВС також повідомив, що на сьогодні внаслідок російських ударів по Україні постраждало близько 32 тисяч цивільних об'єктів і понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

"Як і належить терористам, під прицілом у них - цивільні об’єкти. На сьогодні нараховано близько 32 тисяч подібних об'єктів, які зазнали уражень від російських снарядів. Це, в першу чергу, приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців. Лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів – це військові об'єкти. Під прицілом росіян залишаються й об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз зафіксовано понад 700 об'єктів критичної інфраструктури – це аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції і тому подібне, які попали під удари РФ" - сказав Єнін.

Удари росіян по енергетиній інфраструктурі України

З початку жовтня Росія зосередилася на завданні ракетних ударів по обїектах критичної інфраструктури, зокрема - енергетики.

Зокрема, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Одразу після атаки у багатьох регіонах почалися аварійні відключення електроенергії, що тривають досі.

Лише 27 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на кінець тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.

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