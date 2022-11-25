За словами Столтенберга, з наближенням зими знадобиться набагато більше допомоги, особливо у зв'язку з атакою Росії на енергетичну інфраструктуру України.

НАТО має намір допомогти Україні захищатися від Росії "стільки, скільки буде потрібно".

Про це, як повідомляє The Washington Post, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Бухаресті, зазначивши, що члени організації з безпеки з 30 країн доставляють в Україну паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

За словами Столтенберга, з наближенням зими знадобиться набагато більше допомоги, особливо у зв'язку з атакою Росії на енергетичну інфраструктуру України.

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"НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо. Союзники надають безпрецедентну військову підтримку, і я очікую, що міністри закордонних справ також погодяться посилити нелетальну підтримку", - зазначив Столтенберг.

"Більшість воєн закінчуються переговорами. Те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою. Тому найкращий спосіб підвищити шанси на мирне рішення-підтримати Україну", - заявив Столтенберг.

Як повідомляє "УП", він також зазначив, що Альянс надав Україні системи ППО, але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

"Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot в Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей. Але конкретні рішення щодо конкретних потужностей залишаються національними рішеннями", - сказав Столтенберг.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекаута. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві залишилися без світла 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

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