Фахівці роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян.

Через російські обстріли у середу, 23 листопада, постачання води призупинене в усьому Києві. Жителів міста просять за можливості запастися водою.

Про це повідомили у прес-службі КМДА. Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити водопостачання.

"Фахівці роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також й енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці", - йдеться у повідомленні.

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Ракетна атака на Київ 23 листопада 2022 року

У Києві та низці областей України вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу. Після 14-ої години в українській столиці пролунала серія гучних вибухів, у деяких районах в будинках повилітали вікна.

Згодом з'явилась інформація про "приліт" російської ракети в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

У КМВА станом на 15:20 повідомили, що троє людей загинули й шість постраждали внаслідок влучання у двоповерхову будівлю в Києві.

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