31 грудня Росія завдала нових масованих ударів по Україні, але українська ППО спрацювала блискуче.

Масовані удари по енергосистемі України, наймовірніше, не призведуть до бажаного Кремлем інформаційного ефекту.

Як пише Інститут вивчення війни, у рашистських блогерів з цього приводу все більше зростає невдоволення – вони вимагають ударів по військовій інфраструктурі.

За даними російських пропагандистів, 31 грудня РФ нібито завдала удару крилатими ракетами по військовому об'єкту в Хмельницькій області, але в Росії це розкритикували як занадто запізнілу операцію, оскільких українських військових на базі, напевно, не було.

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Це все відбувалося на тлі блискучої роботи української ППО в новорічну ніч.

Масований удар по Україні 31 грудня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України. Російські ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України сьогодні збили 12 з понад 20 крилатих російських ракет. Російська армія запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що 31 грудня близько 13.00 ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування "Іскандер-М".

У Київській області під час ракетної атаки Російської Федерації збито ворожий літальний безпілотний апарат "Орлан-10". Російські загарбники намагалися здійснювати повітряну розвідку та виявити позиції української ППО.

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