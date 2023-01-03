Масовані удари по енергосистемі України, наймовірніше, не призведуть до бажаного Кремлем інформаційного ефекту.
Як пише Інститут вивчення війни, у рашистських блогерів з цього приводу все більше зростає невдоволення – вони вимагають ударів по військовій інфраструктурі.
За даними російських пропагандистів, 31 грудня РФ нібито завдала удару крилатими ракетами по військовому об'єкту в Хмельницькій області, але в Росії це розкритикували як занадто запізнілу операцію, оскільких українських військових на базі, напевно, не було.
Це все відбувалося на тлі блискучої роботи української ППО в новорічну ніч.
Масований удар по Україні 31 грудня - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 31 грудня російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України. Російські ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України сьогодні збили 12 з понад 20 крилатих російських ракет. Російська армія запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що 31 грудня близько 13.00 ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування "Іскандер-М".
У Київській області під час ракетної атаки Російської Федерації збито ворожий літальний безпілотний апарат "Орлан-10". Російські загарбники намагалися здійснювати повітряну розвідку та виявити позиції української ППО.